Business news: Paesi Bassi, incremento prezzi immobiliari al 16,3 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Prezzi Bassi è stato registrato l'incremento maggiore nei prezzi delle case dal 2000. A luglio 2021, gli immobili erano del 16,3 percento più costosi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente: si tratta del maggiore incremento annuo dall'ottobre 2000, secondo l'ufficio statistico olandese. Il catasto dei Paesi Bassi ha registrato 19.043 vendite di case a luglio, quasi il 16 per cento in meno rispetto all'anno precedente. Nei primi sette mesi del 2021 hanno cambiato proprietario in totale 138.457 abitazioni, il 7 per cento in più su base annua. La dinamica di incremento dei prezzi delle case nei Paesi Bassi pare guidata dalla carenza di alloggi e dai bassi tassi di interesse. (Beb)