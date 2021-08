Business news: Finlandia, posticipato a giugno 2022 avvio reattore nucleare di Olkiluoto 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Finlandia hanno nuovamente posticipato l’avvio del reattore nucleare di Olkiluoto 3. La piena attività del reattore è ora prevista a giugno 2022, tre mesi dopo la data precedentemente fissata. Lo ha reso noto l’operatore dell’infrastruttura, la società Teollisuuden Voima Oyj (Tvo). Come riferito in un comunicato, Tvo “ha ricevuto ulteriori informazioni dal consorzio Areva-Siemens, fornitore dell'impianto, secondo cui la normale produzione di elettricità dell'unità dell'impianto OL3 Epr sarà ulteriormente posticipata di tre mesi a causa di lavori di revisione e ispezione estesi delle turbine”. La prima produzione di elettricità dal reattore, che ha una capacità di 1,6 gigawatt, è ora prevista per febbraio, con una produzione regolare di elettricità che inizierà a giugno del prossimo anno. Il reattore di Olkiluoto 3 doveva essere terminato nel 2009, ma la realizzazione del progetto è stato complicata da una serie di battute d'arresto. (Sts)