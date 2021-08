Business news: Moldova, Fmi stanzia 236 milioni di dollari di Dsp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova beneficerà di 165,3 milioni di Diritti speciali di prelievo (Dsp), l'equivalente di circa 236 milioni di dollari, da parte del Fondo monetario internazionale (FMI). La decisione è stata discussa durante un incontro fra il primo ministro moldavo, Natalia Gavrilita, e il rappresentante permanente dell'Fmi in Moldova, Rodgers Chawani, secondo quanto riferisce l'agenzia d'informazione moldava "Deshide.md". L'allocazione dei Dsè fornisce liquidità ai Paesi membri senza alcun obbligo di rimborso o cancellazione. Gli Stati non devono soddisfare alcuna condizionalità per ricevere la loro quota e, rispettivamente, ogni Paese membro può utilizzare i Dsp in base alle esigenze nazionali. I due funzionari hanno discusso i piani del nuovo governo a Chisinau, ma anche la ripresa del dialogo per il memorandum politico tra l'Fmi e la Moldova. In questo contesto, il premier moldavo ha invitato la missione dell'Fmi a Chisinau alla fine di settembre. Secondo Gavrilita, la Moldova utilizzerà le risorse stanziate dal Fondo per integrare le entrate di bilancio e fornire un sostegno sostanziale ai settori economici, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. (Rob)