Business news: fusione societaria Woodside-Bhp, valutazioni S&P e Moody's contrastanti

- E' stato finalizzato l'accordo di fusione tra la società mineraria Bhp Billiton e la società petrolifera Woodside Petroleum. Come riferito dal quotidiano "Financial Times", le agenzie di rating Standard & Poor’s e Moody's hanno opinioni contrastanti nel merito. La società mineraria ha deciso di unire i suoi capitali relativi a petrolio e gas alla Woodside Petroleum, che in cambio distribuirà sue azioni agli investitori della Bhp. Secondo quest'ultima, la decisione permetterà alla società di investire maggiormente in materie prime più sostenibili, come il fertilizzante a base di cloruro di potassio, il nichel e il rame. Mentre S&P minaccia di ridurre la valutazione di Bhp, la scelta a favore dell'ambiente rappresenta per Moody's un motivo per ponderare l’aumento della valutazione creditizia della società. Per S&P l’operazione costringerà Bhp a dipendere ancora di più dal ferro e di conseguenza potrebbe diminuire la diversificazione dei portafogli dell’azienda, aumentandone il rischio agli occhi degli investitori. D’altra parte, Moody's considera l'accantonamento delle materie prime non sostenibili un punto di forza e "un ulteriore passo verso la decarbonizzazione globale". L’operazione di fusione si concretizzerà entro il secondo trimestre di quest'anno. (Rel)