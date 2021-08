© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 28 agosto, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge; rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 2889m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: tra notte e mattina diffusa instabilità con rovesci e temporali più probabili tra basso Piemonte e levante ligure; successivo miglioramento un po' ovunque dal pomeriggio. Nel contempo affluirà aria fredda da Nordest, associata ad un generale calo delle temperature, a tutte le quote. Ventilazione in rinforzo sulla Liguria con mare mosso. (Rpi)