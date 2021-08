Montenegro-Turchia: oggi Erdogan a Podgorica per colloquio con Djukanovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, svolge oggi una visita in Montenegro su invito dell'omologo montenegrino Milo Djukanovic. Durante gli incontri che si terranno in Montenegro, verranno discusse le relazioni bilaterali in tutte le loro dimensioni e verranno sottolineate le possibilità di ulteriore sviluppo della cooperazione, come annunciato dalla presidenza di Ankara. Inoltre sarà saranno valutati gli attuali sviluppi nei Balcani e le due parti scambieranno opinioni su altre questioni regionali e internazionali. Ieri Erdogan si è recato in Bosnia per una visita ufficiale nel corso della quale ha visitato il cimitero dei martiri di Kovaci, a Sarajevo, dove ha reso omaggio alla tomba dell'ex presidente Alija Izetbegovic. Il presidente turco ha deposto dei fiori sulla tomba del primo presidente della Repubblica di Bosnia Erzegovina subito dopo il suo arrivo nella città bosniaca. La visita alla tomba di Izetbegovic è una tappa prevista ad ogni visita del capo di Stato di Ankara in Bosnia Erzegovina. Erdogan ha inoltre incontrato i membri della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina. (Seb)