Usa: Biden, Cina nasconde “informazioni cruciali” su origine Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accusato duramente la Cina di nascondere “cruciali informazioni” sulle origini della pandemia di Covid-19. Il capo dello Stato Usa si è espresso in questi termini in un comunicato, dopo che la comunità d’intelligence ha pubblicato la sintesi non classificata di un rapporto sulle origini della pandemia, commissionato da Biden a maggio scorso. L’indagine, tuttavia, non è riuscita ad appurare se il virus abbia avuto origine in laboratorio o a seguito di una trasmissione naturale da un animale all’uomo. "Esistono informazioni cruciali sulle origini di questa pandemia nella Repubblica popolare cinese ma, sin dall'inizio, i funzionari del governo cinese hanno lavorato per impedire che gli investigatori internazionali e i membri della comunità della salute pubblica mondiale vi accedano", ha affermato Biden. “Finora – ha aggiunto - la Repubblica popolare cinese ha continuato a respingere gli appelli alla trasparenza e a nascondere le informazioni, anche con il numero di vittime di questa pandemia che continua ad aumentare".(Nys)