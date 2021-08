Brasile: Amazzonia, deforestazione per estrazione mineraria batte record nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati Inpe non isolano il fenomeno "garimpo" (estrazione mineraria predatoria e illegale, generalmente legata all'oro e non all'industria) dall'attività mineraria legale autorizzata. "La stragrande maggioranza degli allarmi riguardano le terre indigene (22 per cento) e nelle unità di conservazione o parchi nazionali (53 per cento) dove i controlli evidentemente non funzionano", dice l'ambientalista e ricercatore dell'Instituto Socioambiental (Isa) Antonio Oviedo, intervistato dal quotidiano "G1"."L'aumento è dovuto anche all'aspettativa che il disegno di legge che mira ad aprire le terre indigene tutelate all'estrazione mineraria attualmente in discussione in parlamento venga approvato. In questo caso tutti i garimperos illegali potranno ottenere la licenza dimostrando di aver già avviato le attività, seppur illegalmente. (Brb)