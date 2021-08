Business news: Russia, firmati contratti per export armi per 8,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia nel 2021 ha firmato contratti per l'esportazione di armi per un valore di 8,6 miliardi di dollari. Lo ha detto ai giornalisti Aleksander Mikheev, direttore generale di Rosoboronexport, l’agenzia statale per l’import-export di prodotti, tecnologie e servizi per la difesa. “Per quest’anno sono previste consegne in 61 Paesi. Il portafoglio ordini ad oggi è di 52,1 miliardi di dollari. Abbiamo esportato 5,2 miliardi di dollari e firmato contratti per 8,6 miliardi di dollari", ha affermato Mikheev durante un briefing con la stampa. Nei mesi scorsi Mikheev ha riferito che Rosoboronexport ha firmato contratti per un valore di 5 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno, l'80 per cento dei quali per i prodotti rivolti al settore aeronautico e della difesa aerea. (Rum)