Business news: Ucraina-Croazia, incontro premier su cooperazione economica

- L’Ucraina ha interesse a a collaborare con la Croazia nei settori della digitalizzazione e della lotta alle minacce informatiche, nonché a coordinare gli sforzi per contrastare la pandemia di Covid-19. o ha affermato il primo ministro ucraino Denis Shmyhal, dopo l’incontro a Kiev con l’omologo croato Andrej Plenkovic. "Il governo dell'Ucraina è interessato ad intensificare la cooperazione economica con la Croazia nelle industrie tradizionali, energia, agricoltura, turismo, ulteriore eliminazione delle barriere al commercio bilaterale, semplificazione delle condizioni commerciali e creazione di cooperazione bilaterale in nuove aree, anche nel campo della digitalizzazione e del coordinamento degli sforzi per combattere la pandemia di Covid-19, nonché le minacce informatiche", ha affermato Shmyhal. (Rum)