Business news: Germania, sindacato ferroviario Gdl respinge offerta negoziale da parte di Deutsche Bahn

- Il sindacato dei conducenti di locomotive tedesco (Gdl) ha respinto un’offerta negoziale da parte dell'operatore ferroviario pubblico tedesco Deutsche Bahn. Lo ha detto il leader del sindacato, Claus Weselsky, che ha respinto la proposta di Deutsche Bahn, ricevuto il giorno prima, in quanto “non è specifica”. Weselsky lo ha dichiarato in un’intervista all’emittente pubblica tedesca “Zdf”. L’apertura di un negoziato su un premio motivato dalla pandemia di coronavirus è stata offerta da Deutsche Bahn per scongiurare, ormai invano, lo sciopero cominciato questa mattina. “Occorre almeno proporre un numero”, ha detto Weselsky. Il Gdl chiede il 3,2 per cento di salario in più, incluso un premio per il coronavirus da 600 euro. Il leader del sindacato ha aggiunto che una migliore offerta da parte delle ferrovie è precondizione per ulteriori trattative. Da parte di Deutsche bahn sono arrivate critiche all’intransigenza del Gdl. (Geb)