Business news: Francia, dividendi società quotate in Borsa tornano quasi a livelli pre pandemia

- In Francia i dividendi delle società quotate in Borsa sono quasi tornati ai loro livelli pre pandemia di Covid-19. Come riferito dall'emittente televisiva "Bfm Bourse", tra aprile e giugno del 2021, i dividendi sono aumentati del 26,3 per cento rispetto allo stesso periodo l'anno scorso. Infatti, secondo uno studio condotto dalla società di gestione fondi Janus Henderson, nel periodo di riferimento, sono stati distribuiti quasi 426 miliardi di euro agli azionisti dei gruppi quotati in Borsa in Francia. Rispetto al secondo trimestre del 2021, l'84 per cento delle imprese ha versato una somma pari o superiore a quella versata nello stesso periodo l'anno precedente. La ricerca di Henderson prevede inoltre un ritorno ai livelli di dividendi pre Covid entro i prossimi dodici mesi. "L'aumento dei dividendi versati va di pari passo con la crescita economica in atto a livello globale. Grazie ai programmi di vaccinazione anti Covid-19, le attività hanno potuto riaprire, favorendo la ripresa economica", ha dichiarato la gestrice di portafogli presso Henderson, Jane Shoemake. (Frp)