Business news: Russia, sistema missilistico S-500 in vendita ai partner internazionali entro il 2030

- La Russia prevede di presentare il sistema missilistico terra-aria S-500 Prometey sul mercato internazionale degli armamenti entro il 2030. Lo ha detto Aleksander Mikheev, amministratore delegato dell’agenzia statale per l’import-export di prodotti, tecnologie e servizi per la difesa (Rosoboronexport), all’agenzia di stampa “Sputnik”. Le prime consegne di S-500 alle Forze armate russe sono previste per la fine dell'anno. "Abbiamo in programma di introdurre il sistema missilistico di difesa aerea S-500 sul mercato globale entro il 2030", ha affermato Mikheev al forum militare Army-2021. L'S-500 Prometey è un sistema missilistico terra-aria di nuova generazione con una gittata di circa 600 chilometri, progettato per intercettare e distruggere missili balistici intercontinentali, missili da crociera ipersonici e aerei. (Rum)