Business news: Ucraina, Kiev riceve 2,7 miliardi di dollari dall'Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina riceverà 2,7 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Le autorità di Kiev hanno iniziato a ricevere le prime azioni dall'unità di conto del Fmi, i Diritti speciali di prelievo (Dsp), per un valore pari a 2,7 miliardi di dollari, come annunciato dal governo. I Dsp verranno distribuiti ai Paesi membri del Fmi, a seconda delle loro quote. Ai Paesi emergenti e sviluppati membri del Fmi verranno quindi versati 275 miliardi di dollari, di cui 21 andranno ai Paesi a basso reddito. L'amministratore delegato del Fmi, Kristalina Georgieva, ha dichiarato che "si tratta della più grande allocazione dai Diritti speciali di prelievo della storia. I Paesi in questione dispongono ora di un'opportunità unica per sconfiggere la crisi. La ripartizione dei Dsp aumenterà la liquidità economica a livello globale, e minimizzerà la dipendenza da debiti, esterni o interni, dei Paesi coinvolti". Ciononostante, per sostenere i Paesi ma allo stesso tempo fare prova di trasparenza e responsabilità a livello mondiale, il Fmi sta valutando le implicazioni dell'allocazione a livello macroeconomico. (Rum)