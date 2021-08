Business news: Banco Santander aumenta Opa per acquisire restante 20 per cento sua controllata Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controllata statunitense del Banco Santander, l’istituto di credito spagnolo, ha raggiunto un accordo definitivo per acquistare il 20 per cento non controllato da Santander Consumer Usa, portando la sua offerta pubblica di acquisto (Opa) a un importo di 2,49 miliardi di dollari. Santander Consumer intende acquistare oltre 60 milioni di azioni del ramo di credito al consumo che non possiede ancora ad un prezzo di 41,50 dollari cada una, una quota superiore ai 39 dollari offerti inizialmente. Il prezzo offerto rappresenta un premio del 14 per cento rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Santander Consumer Usa del primo luglio, pari a 36,43 dollari per azione. Santander Holdings USA, la controllata nel paese nordamericano del Banco Santander, possiede già l'80,25 per cento di Santander Consumer Usa, pari a 245,6 milioni di azioni. La controllata statunitense del Banco Santander acquisirà le azioni ordinarie di Santander Consumer Usa che ancora non possedeva attraverso un'offerta in contanti, seguita da una seconda fase che prevede una fusione, con una controllata al 100 per cento di Santander Holdings Usa che sarà assorbita da Santander Consumer Usa. La transazione è soggetta all'approvazione da parte del consiglio dei governatori della Federal Reserve System statunitense, ma non al placet degli azionisti di Santander Consumer Usa e dovrebbe essere completata entro la fine di ottobre o durante il quarto trimestre del 2021. L'entità prevede che l'operazione contribuirà immediatamente agli utili del Banco Santander e costituirà un'efficiente allocazione del capitale. (Spm)