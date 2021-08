Business news: compagnia danese Maersk ordina otto nuove navi portacontainer a carburante ibrido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di navigazione danese Maersk intende avviare un programma di decarbonizzazione della propria flotta, ordinando otto nuove navi da carico che impieghino anche carburante “verde”, oltre al combustibile tradizionale. Le navi in questione potranno trasportare fino a 16 mila container e rappresentano il primo ordine di nuovi vascelli da parte di Maersk negli ultimi sei anni. Le otto navi a carburante ibrido dovrebbero essere consegnate dai cantieri di Hyundai Heavy Industries nella prima parte del 2024, con altre quattro opzionate per l’anno successivo. Ogni nave dovrebbe costare intorno ai 175 milioni di dollari, circa il 10-15 per cento in più rispetto a quelle tradizionali. (Sts)