- Il tasso di disoccupazione a luglio in Polonia tocca il 5,8 per cento. Lo rende noto l’Ufficio centrale di statistica (Gus). A giugno il dato era pari al 5,9 per cento. A luglio il numero assoluto di persone disoccupate registrate negli uffici di collocamento è pari a 974.900. A giugno erano 993.400. (Vap)