Business news: Ungheria pronta a firmare nuovo accordo su gas con russa Gazprom

- L'Ungheria è pronta a firmare un nuovo accordo a lungo termine con la russa Gazprom sulla fornitura di gas. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, in conferenza stampa congiunta a Budapest con l'omologo russo Sergej Lavrov. Il governo magiaro si aspetta che l'accordo con Gazprom venga concluso già in autunno. "Il nostro attuale accordo di fornitura di gas a lungo termine sta per concludersi presto e siamo pronti a firmarne uno nuovo con Gazprom", ha detto Szijjarto, specificando che l'intesa potrebbe avere una validità di 15 anni. "Penso che in autunno saremo di nuovo in grado di concludere un accordo a lungo termine di 15 anni con delle buone condizioni, per garantire la sicurezza energetica del Paese", ha aggiunto il ministro. (Vap)