Business news: G7, entra in funzione la Impact Task force, fra i membri anche l'Ad di Enel Starace

- Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, è stato nominato membro della Impact Task force, creata nell'ambito della presidenza britannica del G7 nel 2021 con l'obiettivo di proporre soluzioni per una ripresa sostenibile e inclusiva dalla crisi del Covid-19 e facendo leva scala di capitale privato per il bene pubblico. Come si legge in una nota, il nuovo gruppo di lavoro è composto da leader del mondo degli affari, delle politiche pubbliche e della sfera sociale, tra cui rappresentanti della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e della Commissione europea. La Impact Task force è stata creata a luglio sotto la presidenza del G7 del Regno Unito ed è coordinata dal Global Steering Group for Impact Investment (Gsg) che lavora con il suo ramo britannico, Impact Investing Institute. La task force si concentrerà sulla promozione e sulla facilitazione di discussioni e raccomandazioni per i governi e l'industria del G7 incentrate sulla trasparenza, l'integrità e la fiducia. L'Impact Task force studierà anche i modi per creare veicoli di finanziamento in grado di fornire investimenti a beneficio delle persone di tutto il mondo e del pianeta. Commentando le nuove nomine, Nick Hurd, presidente della Impact Task force, ha dichiarato: “Ci è stato chiesto dalla presidenza del G7 di fornire consigli su come mobilitare il capitale privato per il bene pubblico su larga scala e con integrità. Questa è una domanda critica dato il livello di investimento necessario per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e altri impegni. Sono lieto della diversità di prospettive che abbiamo raccolto. Ed è chiaro che i nostri membri sono molto impegnati nell'importante compito”. (Rel)