Business news: Germania, deficit di bilancio del 4,7 per cento nei primi sei mesi del 2021

- Il bilancio pubblico tedesco è in rosso nella prima metà del 2021, trascinato da una spesa pubblica di 80,9 miliardi di euro causata dagli effetti della pandemia di Covid-19. Secondo quanto riferito dall’ufficio di statistica, il deficit si attesta al 4,7 per cento, un dato che si posiziona al secondo posto fra i peggiori a livello storico dopo la riunificazione del Paese. Nella prima metà del 2020 il deficit ra stato di 47,8 miliardi di euro, mentre per i primi sei mesi dell’anno corrente, tutte le voci mostrano spese più elevate delle entrate. Secondo le informazioni dell’ufficio statistico, le spese per gli aiuti alle imprese colpite dalla crisi del Covid, per i pagamenti di compensazione agli ospedali, per i vaccini e i dispositivi di protezione, nonché per le indennità di lavoro a orario ridotto e i bonus per i bambini hanno contribuito in modo significativo all'aumento della spesa pubblica. Secondo la Bundesbank, il deficit potrebbe aumentare per l'intero anno nonostante la forte crescita economica prevista, superando la quota del 5 per cento del Pil, mentre lo scorso anno si era attestato al 4,5 per cento. "La ragione principale dell'aumento, tuttavia, sono le misure che non sono giustificate dalla crisi del coronavirus, come l'abolizione parziale del supplemento di solidarietà", ha affermato l’ente regolatore nel suo ultimo rapporto mensile. (Geb)