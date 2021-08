Business news: Repubblica Ceca, Skoda non produrrà più la station wagon Fabia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società automobilistica ceca Skoda Auto non produrrà più la variante station wagon del modello Fabia a causa dei limiti alle emissioni. Lo ha reso noto l’azienda, di proprietà del gruppo Volkswagen, in una lettera ai dipendenti resa disponibile all’agenzia di stampa “Ctk”. Dalla missiva non è chiaro quando terminerà la produzione. “Gli standard di emissione Eu7, estremamente severi, stanno accelerando ulteriormente il processo di trasformazione in direzione della mobilità elettrica. Pertanto non solo abbiamo bisogno di più auto elettriche ma abbiamo anche bisogno di dire addio ad alcuni prodotti con motore a combustione interna più rapidamente di quanto previsto”, si legge nel testo. (Vap)