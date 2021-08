Usa: Covid, aperto il primo centro vaccinale per i profughi afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno aperto il primo sito di vaccinazione di massa contro il Covid-19 vicino all'aeroporto di Dulles, in Virginia, all’interno del quale verranno immunizzati gli afgani in fuga dai talebani. Lo rende noto la Casa Bianca. Il sito è gestito dall’agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) e distribuirà il vaccino monodose elaborato dalla casa farmaceutica Johnson & Johnson. Un funzionario della Casa Bianca citato dal quotidiano “The Hill” ha affermato che l’hub per le vaccinazioni è allestito presso il Dulles Expo Center, dove vengono controllati tutti gli arrivi dall'Afghanistan. Secondo le regole delle dogane e dell'immigrazione degli Stati Uniti, tutti i "rilasciati in libertà vigilata umanitaria" devono essere vaccinati contro il Covid-19, a meno che non forniscano certificazioni che attestano di aver già ricevuto il siero. I rifugiati vengono testati all'arrivo e messi in quarantena qualora positivi.(Nys)