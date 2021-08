Usa: rapporto intelligence su origine Covid, restano dubbi su tesi fuga da laboratorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità d’intelligence degli Stati Uniti ha fatto sapere di essere “divisa” sulle ipotesi circa l’origine in Cina del virus Sars-Cov2. Lo riferisce l’emittente “Cnbc”, citando una dichiarazione giunta dopo che – a distanza di tre mesi – i servizi Usa hanno consegnato al presidente Joe Biden il rapporto da lui richiesto a maggio scorso per far luce sull’origine della pandemia di Covid-19. “Dopo aver esaminato tutti i rapporti di intelligence disponibili e altre informazioni, la comunità d’intelligence rimane divisa sull'origine più probabile del Covid-19. Tutte le agenzie valutano che siano plausibili due ipotesi: l'esposizione naturale a un animale infetto o un incidente di laboratorio", afferma il rapporto non classificato dell'Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale. Una sola agenzia di intelligence si è espressa con maggiore fiducia rispetto all’ipotesi dell’incidente in laboratorio, mentre altre quattro hanno manifestato dubbi circa questa ricostruzione. Tuttavia, la sintesi non classificata messa a disposizione dei media non dice esplicitamente di quali agenzie si tratti. (segue) (Nys)