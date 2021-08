Usa: rapporto intelligence su origine Covid, restano dubbi su tesi fuga da laboratorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio scorso il presidente Biden ha ordinato un’indagine da parte dell'intelligence su quelli che ha descritto come i due scenari più probabili sulle origini del Covid-19. "Informazioni critiche sulle origini di questa pandemia si trovano nella Repubblica popolare cinese, ma fin dall'inizio i funzionari del governo cinese hanno lavorato per impedire agli investigatori internazionali e ai membri della comunità sanitaria pubblica globale di accedervi", ha affermato Biden. "Il mondo merita risposte e non mi fermerò finché non le avremo". Biden ha adottato questa posizione dopo aver giudicato insufficiente un’indagine analoga da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), effettuata a inizio anno. (segue) (Nys)