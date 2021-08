Afghanistan: Pentagono, talebani non hanno controllo su aeroporto Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento dei talebani non ha preso il controllo di una parte dell’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul, in Afghanistan. Lo ha assicurato il portavoce del Pentagono, John Kirby, smentendo di fatto una ricostruzione fornita dai talebani stessi. “E’ falso", ha detto Kirby in conferenza stampa, "i talebani non controllano nessun ingresso e non gestiscono le operazioni dell'aeroporto, che è ancora sotto il controllo militare statunitense".(Nys)