Brasile: indigeni protestano davanti al Planalto contro la legge del 'limite temporale' (6)

- "La politica anti-indigena in corso oggi in Brasile" secondo il documento "si materializza in atti coordinati, praticati in modo coerente negli ultimi due anni, con il chiaro scopo di produrre una nazione brasiliana senza popoli indigeni, da colpire attraverso la distruzione di questi popoli, sia attraverso la morte delle persone per malattia o omicidio, sia attraverso l'annientamento della loro cultura, risultante da un processo di assimilazione", si legge nel testo. (segue) (Brb)