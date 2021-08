Usa: verrà rilasciato dopo 53 anni l'assassino di Robert Kennedy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà rilasciato "sulla parola" dopo 53 anni di reclusione Sirhan Sirhan, condannato per l'omicidio di Robert Kennedy in un hotel di Los Angeles. Lo scrive il quotidiano "Los Angeles Times", precisando che all'uomo è stato accordato il rilascio da una commissione per la libertà vigilata della California. La decisione rappresenta il primo passo per fare di lui un uomo libero. La mossa, infatti, innesca un periodo di revisione di 90 giorni da parte del personale responsabile della libertà vigilata. Dopo questo periodo di tempo il governatore potrebbe comunque decidere di bloccare il rilascio di Sirhan. L'uomo, un immigrato palestinese di 24 anni all'epoca dei fatti, aveva scritto un manifesto che inneggiava la morte di Kennedy e sparò al senatore fuori dall'Ambassador Hotel, sul Wilshire Boulevard di Los Angeles. Era il 1968 e Kennedy era considerato uno dei principali candidati alla presidenza, tanto che aveva appena vinto le primarie nel Sud Dakota e in California. Sirhan ha ammesso di essere colpevole dell'omicidio nel 1969 ed è in prigione da 53 anni.(Nys)