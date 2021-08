Business news: presidente serbo Vucic, entro giugno prossimo sarà completata l'Autostrada del Danubio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autostrada del Danubio sarà completata entro il prossimo giugno. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic, recandosi in visita presso il cantiere della sezione Golubac-Donji Milanovac sulla strada statale IB numero 34. "È orribile quanto sia pessima la strada. La stiamo riparando solo da cinquant'anni", ha detto Vucic durante visita, aggiungendo che l'obiettivo è avere una nuova strada. "Dobbiamo anche costruire spiagge, moli e tutto ciò di cui abbiamo bisogno, porti turistici, una pista ciclabile", ha aggiunto il presidente della Serbia. Vucic ha sottolineato che l'obiettivo è che l'intera strada da Golubac, attraverso Veliki Gradiste, Donji Milanovac, a Kladovo, sia completamente nuova. "La mia domanda è se si potrà fare entro il 15 giugno del prossimo anno", ha chiesto Vucic agli appaltatori e ha ricevuto una risposta affermativa, a meno che le condizioni meteorologiche non siano un ostacolo. "Nel peggiore dei casi, entro la fine di giugno, per essere pronti prima di luglio e agosto del prossimo anno, per costruire banchine e spiagge in questa zona", ha detto loro Vucic. Il presidente ha ribadito che le strade in Serbia, soprattutto nell'est, non vengono rinnovate da 50 anni. "La nostra gente dall'estero non verrà da noi, quando vedrà che le strade sono cattive", ha detto Vucic. Il presidente ha poi precisato che la strada Donji Milanovac-Kladovo sarà completata entro la fine dell'anno. "Poi mancano 35 chilometri, fino a giugno, per collegare tutto, e allora avremo una fantastica autostrada del Danubio", ha detto Vucic. (Seb)