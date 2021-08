Business news: dal primo dicembre Stephen Hester sarà il nuovo presidente di EasyJet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- EasyJet ha nominato l'ex numero uno di Royal Bank of Scotland, Stephen Hester, come successore di John Barton per l’incarico di presidente. Hester, 60 anni, ha più di tre decenni di esperienza in diversi settori, e di recente è stato amministratore delegato di Rsa Insurance. "Non vedo l'ora di lavorare con Stephen Hester in questo momento importante della nostra storia, mentre continuiamo a (...) sfruttare le numerose opportunità che ci attendono dopo la pandemia", ha dichiarato l'amministratore delegato di EasyJet, Johan Lundgren, in una nota. Hester si è detto "molto entusiasta" di assumere il ruolo di presidente dal primo dicembre dopo che Barton si è dimesso dopo nove anni di mandato. (Geb)