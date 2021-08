Business news: Regno Unito, per indice Ihs Markit si arresta ripresa economica ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si arresta la ripresa economica post pandemia del Regno Unito, con i dati di agosto che vedono un calo dell’indice PMI, che prende in considerazione l'attività sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi. L’indice PMI, secondo la società Ihs Markit, è sceso per il terzo mese consecutivo ad agosto, toccando quota 55,3 da 59,2 di luglio, il minimo da febbraio. Il ritmo di crescita è stato leggermente al di sopra della media pre-pandemia, ma "ci sono chiari segnali che la ripresa ha perso slancio nel terzo trimestre dopo un secondo trimestre positivo", ha affermato Chris Williamson, capo economista di Ihs Markit. (Rel)