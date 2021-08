Business news: Germania, economia potrebbe crescere meno del previsto nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Germania potrebbe soffrire in autunno a causa della variante Delta del coronavirus e del rallentamento delle vaccinazioni. Lo scrive la Bundesbank nel suo rapporto di agosto. Queste preoccupazioni potrebbero far sì che la crescita economica relativa al 2021 possa essere “un po’ più bassa di quanto atteso dalle previsioni di giugno”. La previsione a cui si riferisce il rapporto è pari al 3,7 per cento. Quella relativa alla crescita nel 2022 è pari al 5,2 per cento. (Geb)