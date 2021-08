Business news: premier romeno Citu incontra segretaria Energia Usa, focus su progetti nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno, Florin Citu ha discusso a Kiev, con la segretaria per l'Energia degli Stati Uniti, Jennifer Granholm, della partnership bilaterale in vari progetti nucleari e dell'impegno di Bucarest nella cooperazione nell'area energetica. L'incontro si è svolto a margine del vertice inaugurale della Piattaforma di Crimea. Lo ha annunciato lo stesso Citu in un messaggio sulla sua pagina di Facebook. "Ho avuto un ottimo incontro con la segretaria per l'Energia degli Stati Uniti, a margine del vertice inaugurale della Piattaforma di Crimea. Tra l'altro, abbiamo discusso della partnership con gli Usa per i progetti nucleari e dell'impegno della Romania per quanto riguarda la cooperazione nell'area energetica", ha riferito il capo del governo di Bucarest. (Rum)