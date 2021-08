Governo: Giorgetti, Draghi persona più adeguata a ricoprire carica presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Quirinale al posto di Sergio Mattarella? "E' un argomento molto dibattuto. Chiaramente Draghi è la persona in Italia più adeguata a ricoprire quella carica: prima o poi quella potrebbe essere la destinazione per lui". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, nell'ambito dell'evento "La piazza - La politica dopo le ferie", organizzato da Affaritaliani.it. Se l'attuale premier diventasse capo dello Stato, si dovrebbe andare a votare? "Onestamente penso di sì, che si debba andare a votare", la risposta di Giorgetti. (Rin)