Centrodestra: Tajani, stiamo lavorando per costruire forza di governo

- Il centrodestra è "un cantiere aperto, stiamo lavorando per costruire una forza di governo che dopo le elezioni possa guidare il nostro Paese per i prossimi 20 anni. Intanto, lavoriamo uniti e ci presentiamo uniti alle elezioni Amministrative in tutte le grandi città". Lo ha detto Antonio Tajani, europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia, intervenendo a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, nell'ambito dell'evento "La piazza - La politica dopo le ferie", organizzato da Affaritaliani.it. (Rin)