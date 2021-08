Usa: rapporto intelligence su origine Covid, restano dubbi su tesi fuga da laboratorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden è stato aggiornato martedì 24 agosto sul rapporto elaborato dall’intelligence circa le origini della pandemia. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha spiegato che si è trattato di “un briefing riservato, quindi ovviamente non sono informazioni che forniremo pubblicamente”. Il quotidiano “Washington Post”, citando fonti coperte, aveva anticipato che nella sintesi non classificata, resa disponibile, oggi i servizi Usa avrebbero fatto sapere di non essere stati in grado di determinare in modo definitivo se il virus abbia avuto origine in un laboratorio o se sia stato trasmesso direttamente dagli animali all'uomo. I massimi funzionari dell'intelligence, inclusa la direttrice dell'intelligence nazionale Avril Haines, hanno riconosciuto in più di un’occasione che non è possibile escludere che il virus possa aver avuto origine da un incidente di laboratorio, ma hanno avvertito che sarebbe difficile giungere a una conclusione definitiva in merito. (Nys)