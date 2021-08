Brasile: indigeni protestano davanti al Planalto contro la legge del 'limite temporale' (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica anti-indigena e favorevole all'esplorazione della foresta amazzonica è valsa al presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, alcune denunce per genocidio e crimini contro l'umanità presentata presso il Tribunale penale internazionale dell'Aia. L'ultima in ordine di tempo è stata presentata lo scorso 9 agosto dai rappresentanti di popolazioni indigene brasiliane e associazioni a difesa dei diritti umani presentano, in occasione della Giornata internazionale dei popoli indigeni. Il documento di quasi 150 pagine sottolinea come, secondo i denuncianti, il governo abbia agito deliberatamente per "sterminare in tutto o in parte" gruppi etnici con l'obiettivo di costruire un Brasile senza popolazioni indigene. La denuncia è stata preparata da Articolazione dei popoli indigeni del Brasile (Apib), che riunisce numerose organizzazioni tra cui Articolazione dei popoli indigeni del nord-est, Minas Gerais e Espirito Santo (Apoinme), Consiglio popolare di Terena e Coordinamento delle organizzazioni indigene dell'Amazzonia brasiliana. "In Brasile è in corso una politica di genocidio contro i popoli indigeni, combinata con la pratica di diversi crimini contro l'umanità. Questi sono crimini che vengono attualmente praticati", si legge nel documento. (segue) (Brb)