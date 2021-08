Colombia: ex ministro Alejandro Gaviria annuncia candidatura a presidenziali 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro della Salute della Colombia ed attuale rettore dell'Università de Los Andes, Alejandro Gaviria, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali che si terranno a maggio del 2022. "Assumo questo impegno con il proposito di unificare e riconciliare il paese a fronte del pericolo di una terza ondata di violenza nel paese", ha dichiarato Gaviria in un messaggio video diffuso venerdì attraverso i social. Considerato come un intellettuale con idee anticonvenzionali su diversi temi spinosi come quello della droga, Gaviria non è attualmente allineato con nessun partito. Ha fatto parte del governo dell'ex presidente Juan Manuel Santos come ministro della Salute, e viene quindi collocato ideologicamente nell'area del centro-sinistra. Tra i partiti che potrebbero sostenere la sua candidatura, si legge su media locali, figurano il Partito liberale, quello Verde e un settore della "Coalicion de la Esperanza". Gaviria si dichiara ateo, ed in passato si è espresso a favore dell'eutanasia e dell'uso medicinale del cannabis, oltre ad aver ammesso di aver avuto un esperienza di consumo controllato di Lsd.(Vec)