Perù: governo Castillo ottiene la fiducia del parlamento con 73 voti contro 50

- Il governo del presidente del Perù, Pedro Castillo, ha ottenuto venerdì la fiducia del parlamento con 73 voti a favore, 50 contrari e nessuna astensione, al termine di una sessione protrattasi per due giorni. In una breve dichiarazione alla stampa successiva alla votazione il primo ministro Guido Bellido ha ringraziato l'appoggio del Congresso e ha affermato che il governo terrà conto delle indicazioni sorte durante il dibattito parlamentare comprese anche quelle dell'opposizione. "Voglio ringraziare i deputati che hanno scommesso sulla governabilità e assicurare quelli che si sono opposti che terremo conto delle osservazioni fatte durante il dibattito", ha detto Bellido. Oltre ai voti dei 37 deputati di Perú Libre, il governo ha ottenuto il sostegno anche del gruppo Juntos por el Perú e di alcuni deputati dei partiti Acción Popular e Somos Perú. I partiti Fuerza Popular, Renovación Popular e Avanza País non hanno appoggiato la fiducia ritenendo che il programma di governo presentato da Bellido non è coerente con la realtà. Per ottenere la fiducia il governo aveva bisogno di un minimo di 66 voti, la metà più uno del totale dei 130 deputati. (segue) (Brb)