Roma 2021: Gualtieri, asili e scuole dovranno diventare il fiore all’occhiello della Capitale

- "Investire in asili e scuole a Roma è una nostra priorità perché le nuove generazioni rappresentano il capitale umano del futuro. Roma ha un enorme potenziale inespresso sul fronte delle politiche educative. Le carenze e i punti deboli, in questi cinque anni, hanno subito un ulteriore peggioramento generando inaccettabili disparità e squilibrio tra i municipi nell’offerta di posti negli asili nido, edifici scolastici in condizioni disastrose, assenza di un chiaro ed efficace piano di manutenzione straordinaria. È tempo di invertire questa tendenza". Lo scrive, su Facebook, il candidato del centro sinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Vogliamo creare per Roma ‘una comunità educante’ intorno ai più piccoli - aggiunge - per innescare un circolo virtuoso a favore delle famiglie e per l’emancipazione economica delle donne, ancora troppo svantaggiate nel contesto economico attuale. Tra i nostri progetti: un accesso più agevole per tutti alla scuola dell’infanzia, con un ampliamento della gratuità dei nidi e dei posti a disposizione soprattutto nei quartieri della periferia anulare dove le carenze sono maggiori; ripristino della ‘Commissione mensa’, per garantire una qualità del cibo a km 0 dalla filiera dell’Agro romano; scuole aperte fuori dall’orario scolastico. Istituiremo nei Municipi un ‘Ufficio di segreteria dedicato ai Coordinatori Pedagogici Territoriali’, per garantire costante formazione e condizioni lavorative di qualità al personale educativo. Faremo un piano di investimenti per una cura shock per l’edilizia scolastica, con una mappatura degli immobili di proprietà comunale da mettere a disposizione per realizzare nuovi servizi dedicati. Asili e scuole dovranno diventare il fiore all’occhiello della Capitale, perché il futuro parte da lì", conclude. (Rer)