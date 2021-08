Suppletive Roma: Daconto (Pd), in bocca al lupo ad Andrea Casu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio fare il mio personalissimo in bocca al lupo al segretario, il compagno di partito, l’amico fraterno Andrea Casu candidato del Partito democratico alle suppletive della Camera nel collegio 11 di Roma dove potrò votarlo e sostenerlo". Così Claudia Daconto della segreteria romana del Pd e componente dell direzione nazionale. "Una scelta giusta per il Pd - aggiunge - doverosa per l’instancabile impegno profuso da Andrea alla guida della comunità delle democratiche e dei democratici di Roma e che, per quanto mi lega a lui, per le battaglie, la fatica, l’incredibile intensità e bellezza di questi anni vissuti fianco a fianco, mi emoziona molto. Come giusta perché riconosce l’esperienza, la competenze e la qualità del suo profilo è la scelta di Sabrina Alfonsi, donna, politica, amministratrice di grande capacità, come capolista Pd alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Due scelte importanti per il Pd, per Roma e per l’Italia". (Com)