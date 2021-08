Fisco: Giorgetti, riforma richiede tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del fisco "richiede tempo, profondità e si muove all'interno dei vincoli di bilancio, seppur allentati, che continuano ad esistere. Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha annunciato in Parlamento la volontà di intervenire e penso che qualche risultato a breve ci potrà essere, ma per la grande riforma si dovrà aspettare che si assesti il quadro economico in relazione alla vicenda pandemica". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, nell'ambito dell'evento "La piazza - La politica dopo le ferie", organizzato da Affaritaliani.it. (Rin)