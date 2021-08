Roma 2021: Raggi, domani "Firma day" per sostenere la mia ricandidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, dalle ore 9, partecipate al 'FirmaDay' per sostenere la mia ricandidatura. Abbiamo allestito dei banchetti nelle piazze e nelle strade della città dove potrete firmare per la presentazione delle liste che mi sostengono. Dobbiamo proseguire il lavoro che abbiamo cominciato. Continuità è la parola chiave". Così, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "In questi cinque anni abbiamo ricostruito la macchina amministrativa nel segno della legalità, ora dobbiamo farla correre. Sono ancora tante le sfide che ci aspettano e solo insieme possiamo raggiungere risultati ancora più grandi, continuando il cambiamento avviato in questi anni", conclude. (Rer)