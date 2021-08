Afghanistan: Casa Bianca, collaborazione con i talebani necessaria per portare avanti evacuazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione con i talebani è necessaria per portare aventi le operazioni di evacuazione dall’Afghanistan. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in un briefing con i giornalisti. "La realtà è che i talebani controllano vaste aree dell'Afghanistan, compresa l'area che circonda il perimetro dell'aeroporto, quindi per necessità questa è la nostra opzione, coordinarci per far uscire i cittadini americani, per far uscire i nostri partner afgani e gli individui idonei per la gamma di programmi offerti dagli Stati Uniti", ha detto Psaki. La portavoce ha aggiunto che non c'è nulla che suggerisca che l'attacco di ieri sia stato coordinato tra i talebani e l'Isis-k (Stato islamico-Khorasan – ramo dello Stato islamico in Asia meridionale e centrale). “Chiaramente qualcosa è andato storto (…). Non abbiamo ulteriori informazioni che indichino che fosse intenzionale o qualcosa del genere", ha detto Psaki.(Nys)