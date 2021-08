Lavoro: Oddati (Pd), attacchi Bonomi hanno sapore vecchie logiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Oddati, della direzione nazionale del Partito democratico, osserva in una nota: "Il presidente di Confindustria, Bonomi, dice di sostenere il premier Draghi usando parole di miele nei suoi confronti, ma poi partecipa al gioco della contrapposizione che finge di denunciare, attaccando il partito che sostiene Draghi più responsabilmente. Inoltre i suoi argomenti contro Andrea Orlando e il Partito democratico hanno il sapore di logiche vecchie, obsolete, che la pandemia dovrebbe averci aiutato a superare definitivamente". Il parlamentare aggiunge: "Senza la difesa reale del lavoro, senza politiche di inclusione e redistribuzione, senza tutela dei lavoratori più esposti e deboli, senza regole chiare, l'Italia non si rilancia". (Com)