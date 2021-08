Kosovo: governo ribadisce contrarietà a piattaforma "Open Balkans" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La regione non deve essere tenuta in ostaggio dal passato, e il Montenegro e la Bosnia Erzegovina sono stati invitati ad aderire all'iniziativa", ha affermato il primo ministro albanese Edi Rama. I tre leader hanno concordato sul fatto che Open Balkans può rafforzare la cooperazione politica oltre che quella economica. Al forum di Skopje hanno partecipato oltre 350 imprenditori della regione. In una conferenza stampa congiunta il premier macedone Zaev, che ha ospitato l'iniziativa, ha dichiarato che "invece di muri", sono stati costruiti nuovi ponti. "Oggi qui a Skopje abbiamo aperto nuove prospettive per i nostri Paesi, per i nostri popoli, per le nostre economie e società. I popoli macedone, albanese e serbo hanno davanti a sé lo stesso percorso, la stessa visione e gli stessi valori: quelli europei. Stiamo percorrendo lo stesso percorso insieme", ha detto Zaev. (Alt)