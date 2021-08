Montenegro: Covid, governo introduce restrizioni per l'ingresso nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Montenegro hanno deciso di introdurre delle restrizioni per l'ingresso nel territorio nazionale. Secondo quanto spiegato in una conferenza stampa dal direttore dell'Istituto di sanità pubblica, Igor Galic, l'ingresso sarà consentito solo con certificato di vaccinazione contro il Covid-19 o con un certificato di avvenuta malattia oppure con un test negativo, che potrà essere molecolare o antigenico. "Se le persone, indipendentemente dal fatto che siano nostri cittadini o stranieri con residenza permanente, non possiedono nessuno dei quattro elementi di prova, sono inviate a un autoisolamento di quattordici giorni che può essere interrotto dopo il sesto giorno con un test molecolare negativo", ha affermato il direttore dell'Istituto di sanità pubblica. L'ingresso in Montenegro continua ad essere libero invece per chi arriva da Serbia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Albania, Kosovo e Macedonia del nord. Questo si riferisce ai cittadini del Montenegro e ai cittadini dei Paesi citati, ha aggiunto Galic. (Seb)