Kosovo: presidente Osmani firma accordo con Usa per altri 3,8 milioni di dollari

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha firmato oggi un accordo con gli Stati Uniti per ottenere altri 3,8 milioni di dollari. Lo comunica l’emittente “Rtk”. La firma ha riguardato un emendamento all’accordo sottoscritto nel novembre del 2020 e già modificato lo scorso maggio per fornire a Pristina risorse finanziarie aggiuntive per 1,6 milioni di dollari. Con la firma di oggi il denaro destinato al Paese balcanico arriva a 38,4 milioni di dollari. “L’accordo mira a migliorare i servizi ai cittadini da parte di istituzioni responsabili ed efficienti e ad aumentare le opportunità per una partecipazione economica e democratica inclusiva”, recita una nota della presidenza del Kosovo. (Alt)