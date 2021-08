Difesa: Kfor, raggiunta la full operation capability del contingente italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altra attività di cooperazione civile – militare è stata effettuata da parte del contingente italiano nella terza settimana di agosto nella municipalità di Klina/Kline, comune a maggioranza di etnia musulmana e cattolica. In tale quadro c'è stata una consegna di materiale didattico, vestiario e giocattoli a favore dell'orfanotrofio denominato Casa di Leskoc. Il comandante del RC-W, colonnello Andrea Bertazzo, in occasione della donazione all'orfanotrofio ha affermato che tale struttura rappresenta un'importante realtà che offre sul territorio un servizio essenziale di accoglienza, organizzata sul modello di una moderna fattoria, che con i propri laboratori di avviamento al lavoro per le ragazze e i ragazzi, sia cattolici che musulmani, ormai diventati adulti, costituisce una struttura importantissima di cooperazione interreligiosa ed etnica sul territorio. Sulla base di questi principi, i militari italiani in Kosovo, oltre ad operare quotidianamente per il monitoraggio dell'area di responsabilità a garanzia della sicurezza e della libertà di movimento, contribuisce a supportare le realtà locali. (segue) (Com)