Italia-Costa Rica: vice presidente Campbell Barr incontra segretaria generale Iila Cavallari (2)

- L’Iila, attraverso il progetto “Città Verdi”, finanzierà la semina e la manutenzione per cinque anni di 2 mila alberi che permetteranno di contrastare la perdita della biodiversità e allo stesso tempo contribuiranno a creare nuovi posti di lavoro. La segretaria generale, prosegue il comunicato, ha accolto con entusiasmo l’invito della vice presidente ad inaugurare personalmente il bosco a fine anno, non appena sarà ultimato l’impianto degli alberi. La vice presidente Campbell è da tempo vicina all’ Istituto, dove nell’ottobre del 2018 tenne una conferenza su “Linee programmatiche e priorità della politica estera del Costa Rica e le relazioni con l’Italia” evidenziando l’importanza della formazione, del contrasto alle diseguaglianze e della tutela dei diritti come strumenti necessari per una crescita equa e sostenibile. (Com)