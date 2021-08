Afghanistan: Papatheu (FI), parole Fini irresponsabili e volgari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massima solidarietà e vicinanza al sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, a cui il giornalista Massimo Fini ha augurato di morire per mano dei talebani. Siamo in presenza di affermazioni irresponsabili, volgari, di una gravità inaudita". Lo dichiara in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "Si tratta di un attacco immotivato, gratuito, che fa rabbrividire, specie alla luce dell'encomiabile impegno profuso da Mulè nell'ambito della crisi in Afghanistan", conclude la parlamentare di FI. (Com)